Слуцкий назвал самого талантливого молодого российского футболиста
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высоко оценил потенциал одного из игроков своей команды.
"На мой взгляд, Иван Игнатьев - это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной. Его проблемы с дисциплиной? Знаете, изначально, когда у кого-то были где-то проблемы, всегда кажется, что тебя они точно обойдут стороной. Но на самом деле надо всегда понимать, какого рода эти проблемы. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно чётко диагностировать, есть ли проблема. А если она есть, то уже надо определить, в чём кроется её основная причина, и от этого уже отталкиваться", - сказал Слуцкий.
Игнатьев является воспитанником "Краснодара", в составе которого он забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
В конце декабря 20-летний форвард перешёл в "Рубин" за 7 миллионов евро, заключив контракт до лета 2024 года.
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