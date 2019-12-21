Слуцкий назвал селекционные задачи "Рубина"

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Слуцкий назвал селекционные задачи "Рубина"

Новый наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о клубных задачах селекционного характера на текущую зиму.

"Мы попробуем провести максимально качественную селекцию. Не скажу, что это будут какие-то нереальные трансферы. Да и те футболисты, что находятся в команде, получат свой шанс на сборах. В общем, нас ждёт комплексная работа - постараемся и максимально раскрыть возможности ребят, которые уже есть в составе, и усилить какое-то количество позиций", - сказал Слуцкий.

48-летний специалист возглавил "Рубин" в четверг. На посту главного тренера он сменил Романа Шаронова.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Слуцкий: "Пятилетний контракт с "Рубином"? Тебя всё равно могут уволить в любой момент". | http://soccernews.ru
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