Слуцкий назвал сильные стороны новичка "Рубина" Сайто

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением об игровых качествах новичка команды Мицуки Сайто.

"Нам был прекрасно известен уровень Мицуки Сайто. Очень мобильный центральный полузащитник, который достаточно креативен на мяче, с огромным объёмом. Я надеюсь, что он сможет встроиться в нашу игровую модель. У нас в схеме 4-3-3 есть два центральных атакующих полузащитника, он составит серьёзную конкуренцию тем футболистам, которые у нас уже есть в этой позиции", - сказал Слуцкий.

Напомним, что "Рубин" арендовал 22-летнего японца на полтора года с правом последующего выкупа.

После подписания Сайто казанский клуб отказался от трансфера полузащитника "Спартака" Остона Урунова.

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