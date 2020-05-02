Слуцкий назвал свою новую фишку

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заверил, что для него качание на тренерском кресле уже в прошлом.

"Ну я уже не качаюсь, потому что больше провожу времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка. А качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча", - рассказал 48-летний тренер.

Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года, заключив пятилетний контракт с клубом.

Казанцы по итогам 22 туров занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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