Слуцкий назвал трех лучших рэперов

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Слуцкий назвал трех лучших рэперов Фото твиттер "Рубина"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий перечислил лучших рэперов.

"Тройка лучших рэперов? Баста, Oxxxymiron, не знаю, Моргенштерн.

Банально? Я тупо называю, кого знаю", - заявил Слуцкий.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. В 1-м туре "Рубин" сыграет против "Спартака".

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