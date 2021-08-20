Слуцкий назвал возможную дату дебюта Тальби за "Рубин"
Фото инстаграм Монтассара Тальби
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, когда за команду может дебютировать защитник Монтассар Тальби.
"Мы долго его вели, много наблюдали. Его состояние близко к оптимальному, и есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче. Но может и не успеет подготовиться: у него была скомканная подготовка, он не принял участия ни в одной официальной игре. Но он достаточно близок к появлению на поле", - заявил Слуцкий.
"Рубин" объявил о покупке Тальби 9 августа. Он перешел из "Беневенто" за 900 тысяч евро.
В ближайшее воскресенье казанцы сыграют с "Химками" в рамках 5-го тура РПЛ.
Не пропустите: В "Рубине" отреагировали на слухи об интересе к нападающему "Монпелье". | http://soccernews.ru
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