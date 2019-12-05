Слуцкий не будет тренировать греческий топ-клуб

Теги аеклеонид слуцкий

Слуцкий не будет тренировать греческий топ-клуб
Технический директор греческого АЕКа Илья Ивич сообщил, что российский специалист Леонид Слуцкий не возглавит команду.

"Слуцкий попросил больше времени для ответа, но мы не можем столько ждать", - сказал Ивич в интервью "Чемпионату".

Напомним, что несколько дней назад Слуцкий покинул пост главного тренера голландского "Витесса" после того, как клуб проиграл пять матчей подряд.

48-летний специалист ранее тренировал "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и "Халл Сити".

Не пропустите: Слуцкий рассказал о своем уходе из ЦСКА и оценил возможность возвращения в Россию. | http://soccernews.ru

 
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