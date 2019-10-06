Слуцкий: "Не люблю водку. Я нетипичный русский"

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Слуцкий: "Не люблю водку. Я нетипичный русский"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после победного матча 9-го тура чемпионата Голландии с "Утрехтом" (2:1) ответил на вопросы журналистов FOX Sports.

"Не люблю водку, если честно. Вообще не люблю алкоголь. Я из России, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это неправда. Может быть, я нетипичный русский", - сказал Слуцкий.

После сегодняшней победы подопечные российского специалиста поднялись на третье место в турнирной таблице Эредивизии и сравнялись по очкам с лидерами чемпионата - "Аяксом" и ПСВ.

19 октября "Витесс" в рамках 10-го тура чемпионата Голландии сыграет с "ВВВ-Венло". Начало встречи - в 21:45 (мск).

А еще: "Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" и поднялся на третье место в чемпионате Нидерландов | http://soccernews.ru
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