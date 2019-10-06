Слуцкий: "Не люблю водку. Я нетипичный русский"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после победного матча 9-го тура чемпионата Голландии с "Утрехтом" (2:1) ответил на вопросы журналистов FOX Sports.
"Не люблю водку, если честно. Вообще не люблю алкоголь. Я из России, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это неправда. Может быть, я нетипичный русский", - сказал Слуцкий.
После сегодняшней победы подопечные российского специалиста поднялись на третье место в турнирной таблице Эредивизии и сравнялись по очкам с лидерами чемпионата - "Аяксом" и ПСВ.
19 октября "Витесс" в рамках 10-го тура чемпионата Голландии сыграет с "ВВВ-Венло". Начало встречи - в 21:45 (мск).
А еще: "Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" и поднялся на третье место в чемпионате Нидерландов | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23