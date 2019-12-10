Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ
Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий твёрдо намерен продолжить карьеру в Европе.
Как сообщают российские СМИ, на сегодняшний день 48-летний специалист не хочет рассматривать варианты трудоустройства в РПЛ.
Слуцкий ждёт предложений от зарубежных клубов. В частности, не исключено, что экс-наставник сборной России возглавит "Монако".
Впрочем, сейчас позиции тренера монегасков Леонарду Жардима достаточно прочны, поэтому смена рулевого не стоит на повестке дня.
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