Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ

Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий твёрдо намерен продолжить карьеру в Европе.

Как сообщают российские СМИ, на сегодняшний день 48-летний специалист не хочет рассматривать варианты трудоустройства в РПЛ.

Слуцкий ждёт предложений от зарубежных клубов. В частности, не исключено, что экс-наставник сборной России возглавит "Монако".

Впрочем, сейчас позиции тренера монегасков Леонарду Жардима достаточно прочны, поэтому смена рулевого не стоит на повестке дня.

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