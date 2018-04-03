Слуцкий не верит в бойкот сборной Англии ЧМ-2018

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Слуцкий не верит в бойкот сборной Англии ЧМ-2018

Известный российский тренер Леонид Слуцкий считает, что сборная Англии не будет бойкотировать Чемпионата Мира 2018 года в России.

"Я в это не верю. Мы должны понимать, что у нас политическая жизнь страны тесно связана с нашей общей жизнью. На Западе эти процессы сугубо разграничены. Политики занимаются политикой, люди живут своей жизнью. Я уверен, что многие и фамилию Скрипаля не слышали и понятия не имеют, о чём вообще идёт речь, и не представляют себе никакого бойкота. Представляете, какое количество англичан уже купило билеты, зарезервировало отели и так далее. Поэтому я не верю в это. Там действительно революция произойдёт, если сборная не поедет, у них всё пропадёт, а сборная не выступит на международном форуме, причём сборная, в кои-то веки имеющая все шансы на максимально возможный результат" - сказал Слуцкий.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Бельгией, Тунисом и Панамой. 

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