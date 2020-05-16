Слуцкий недоволен поведением "Локомотива" при расставании с Сёминым

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к тому, как "Локомотив" убрал Юрия Сёмина с поста главного тренера.

"Право руководителей продлевать или не продлевать контракт. Логика может быть за кулисами. Но, на мой взгляд, как говорил Сергей Николаевич Галицкий, не бывает красивых расставаний. С одной стороны, я с ним абсолютно согласен. С другой стороны, может быть, мне везло с работодателями, что всё было всегда максимально корректно, всё было известно заранее. Всё проходило с минимальными личностными и репутационными потерями.

Прежде всего меня возмущает, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, мы всегда первая жертва любых обстоятельств. Это правило игры, все выбрали эту профессию сами. Меня когда-то возмущало, как "Кубань" рассталась с Виктором Гончаренко, и я активно выступал на этот счёт. Какие формулировки делались. И здесь, сейчас, как всё это происходило... Когда говорится, чтобы за комментариями обращались к известному инсайдеру, а на следующий день клуб выпускает пресс-релиз.

Юрий Палыч как никто заслужил уважения и огромных почестей и результатом, и преданностью клубу. Но даже дело не в этом. В любом случае, хоть красивых расставаний не бывает, надо хотя бы попытаться, чтобы оно прошло максимально безболезненно, учитывая трагичность и сложность ситуации", - заявил Слуцкий.

Напомним, что совет директоров "железнодорожников" принял решение не продлевать контракт с легендарным наставником и заменил его на Марко Николича.

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

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