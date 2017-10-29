Слуцкий: "Ноттингем Форест" реализовал свои шансы, а мы нет"

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Слуцкий: "Ноттингем Форест" реализовал свои шансы, а мы нет"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался после матча 14-го тура Чемпионшипа против "Ноттингем Форест".

"Очень сложно анализировать эту игру. Странный матч. Думаю, наш план работал, поскольку мы контролировали зоны для подборов мяча и имели много моментов. Мы делали ошибки, когда пытались отдать последний пас, но даже после первого гола соперника наш план всё ещё работал. Если бы мы сделали счёт 1:1, то это была бы другая игра. У меня нет претензий к отдаче игроков и командному духу. Просто "Ноттингем Форест" реализовал свои шансы, а мы нет" - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".

Не пропустите видеообзор матча "Халл" – "Ноттингем Форест". | http://soccernews.ru

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