Слуцкий - о Black Lives Matter: "Я не встал бы на колено"
Фото РИА Новости / Алексей Филиппов
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к акции Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение").
"Я не встал бы на колено. Потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого. По мне, вот эта ситуация (гибель Джорджа Флойда - примечание Soccernews), она никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал. Поэтому каждая каждая жизнь имеет значение - и чёрная, и белая, и любая", - сказал Слуцкий.
Напомним, что накануне российский судья Кирилл Левников поучаствовал в акции BLM и встал на колено перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал арбитра за поступок, обвинив его в недостойном поведении.
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