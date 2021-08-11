Слуцкий о Хвиче в "Тоттенхэме": "Мне об этом неизвестно"

Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о возможном уходе из команды вингера Хвичи Кварацхелии.

— Правда что Хвича Кварацхелия близок к переходу в "Тоттенхэм"?

— Мне об этом ничего не известно. Обычно комментарии о его переходе дает агент, лучше обратиться к нему.

Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", между "Тоттенхэмом" и "Рубином" идут переговоры о возможном трансфере грузинского полузащитника.

По информации источника, "Рубин" намерен заработать с продажи 20-летнего футболиста около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Хвича сыграл 3 матча, в которых забил один гол.

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