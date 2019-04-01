Слуцкий - о матче с "АЗ": "В этой встрече решится многое для обеих команд"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от матча "АЗ Алкмааром" в рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов.

"С "АЗ" нас ждет непростая игра. Они бьются за 3 место, поэтому матч будет очень эмоциональным. В этой встрече решится многое для обеих команд.

В текущем сезоне мы играли по разным схемам, часто меняли позиции, чтобы понять, где наши сильные стороны в обороне. Однако на данный момент больше внимания стоит уделить атаке", - сказал Слуцкий.

Матч "Витесс" - "АЗ Алкмаар" пройдет завтра, 2 апреля. Начало - в 19:30 (мск).

"Витесс" занимает 7 место в турнирной таблице Эрдивизии, имея в активе 41 балл.

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