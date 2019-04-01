Слуцкий - о матче с "АЗ": "В этой встрече решится многое для обеих команд"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от матча "АЗ Алкмааром" в рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов.
"С "АЗ" нас ждет непростая игра. Они бьются за 3 место, поэтому матч будет очень эмоциональным. В этой встрече решится многое для обеих команд.
В текущем сезоне мы играли по разным схемам, часто меняли позиции, чтобы понять, где наши сильные стороны в обороне. Однако на данный момент больше внимания стоит уделить атаке", - сказал Слуцкий.
Матч "Витесс" - "АЗ Алкмаар" пройдет завтра, 2 апреля. Начало - в 19:30 (мск).
"Витесс" занимает 7 место в турнирной таблице Эрдивизии, имея в активе 41 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|27
|67
|2
|Аякс
|27
|65
|3
|АЗ
|27
|50
|4
|Фейеноорд
|27
|47
|5
|Утрехт
|27
|43
|6
|Хераклес
|27
|42
|7
|Витесс
|27
|41
|8
|Виллем II
|27
|37
|9
|Херенвен
|27
|36
|10
|Гронинген
|27
|35
|11
|ВВВ Венло
|27
|33
|12
|Зволле
|27
|32
|13
|АДО Ден Хааг
|27
|29
|14
|Фортунна Ситтард
|27
|29
|15
|Эксельсиор
|27
|26
|16
|Де Графсхап
|27
|25
|17
|Эммен
|27
|25
|18
|НАК Бреда
|27
|18