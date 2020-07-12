Слуцкий - о матче с ЦСКА: "У меня было другое состояние, нежели в любой другой игре"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о ничейном результате в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

"Первый тайм получился не очень, не могли правильно расставиться и выйти в позиционную атаку. Во втором тайме больше получалось в атаке, но мы пропустили курьезный гол. Мы еще не успели выпустить Тарасова, второй центральный защитник тоже лежал на поле. Я рад, что не бросили весла, создавали моменты и смогли отыграться.

Для тренеров тема прошлого не так актуальна, как для игроков. Но моя внутренняя оценка ситуации была такой, что я не праздновал гол. Я смотрю все матчи ЦСКА и понимаю, в какой манере они будут играть. Даже знаю про диагонали на Марио, его сдержать сложно. Нужно ставить вопрос, могли ли мы с эти справиться.

Очень приятные ощущения, внутренняя теплота. Весь матч у меня было другое состояние, нежели в любой другой игре. Было крайне приятно вернуться на стадион, где я проводил много матчей. Они незабываемы", - цитирует Слуцкого Sport24.

После 28-туров чемпионата России "Рубин" занимает 9 место в турнирной таблице. ЦСКА занимает 3 место.

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