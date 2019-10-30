Слуцкий - о победе "Витесса" над "Де Графсхапом": "Движемся в следующий раунд"

Теги леонид слуцкийвитесс

Слуцкий - о победе "Витесса" над "Де Графсхапом": "Движемся в следующий раунд"

Российский наставник "Витесса" Леонид Слуцкий в инстаграме опубликовал снимок после победного матча команды над "Де Графсхапом" (2:0) в рамках первого раунда Кубка Голландии.

"Движемся в следующий раунд", - написал под фото тренер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move to the next round

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

После 11 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

 Не пропустите: "Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В Чили приостановили все футбольные соревнования из-за массовых беспорядков

В Чили приостановили все футбольные соревнования из-за массовых беспорядков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов