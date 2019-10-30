Слуцкий - о победе "Витесса" над "Де Графсхапом": "Движемся в следующий раунд"

Российский наставник "Витесса" Леонид Слуцкий в инстаграме опубликовал снимок после победного матча команды над "Де Графсхапом" (2:0) в рамках первого раунда Кубка Голландии.

"Движемся в следующий раунд", - написал под фото тренер.

После 11 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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