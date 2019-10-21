Слуцкий - о "Роторе": "Почему такая жопа? Потому что дебилы руководят, к сожалению"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий раскритиковал руководство "Ротора", с которым он сотрудничает.
В декабре 2016 года в Волгограде открылась футбольная школа имени Слуцкого. С сезона 2018/19 она стала частью школы ФК "Ротор".
"Апофеоз, когда мы должны были ехать в Нидерланды за мои деньги. "Ротор" забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием "Ротор". С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей.
Но турнир за мой счёт, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут "Ротор" вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счёт "Ротора". Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислить вообще все деньги за поездку на счета "Ротора" и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку...
То есть они мне позволили занести великодушно деньги им на счёт и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил нам поле на стадионе "Городище" на год бесплатно.
Почему у нас такая жопа? Потому что дебилы руководят, к сожалению. Я сейчас говорю про "Ротор". Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, а школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал. Я волгоградец, люблю этот город. И из-за каких-то мудаков, которые не позволяют развивать футбол, я не собираюсь останавливаться", - сказал Слуцкий.
Не пропустите: Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Нидерландах. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
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|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8