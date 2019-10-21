Слуцкий - о "Роторе": "Почему такая жопа? Потому что дебилы руководят, к сожалению"

1 Теги ротор волгоградлеонид слуцкийвитесс

Слуцкий - о "Роторе": "Почему такая жопа? Потому что дебилы руководят, к сожалению"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий раскритиковал руководство "Ротора", с которым он сотрудничает.

В декабре 2016 года в Волгограде открылась футбольная школа имени Слуцкого. С сезона 2018/19 она стала частью школы ФК "Ротор".

"Апофеоз, когда мы должны были ехать в Нидерланды за мои деньги. "Ротор" забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием "Ротор". С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей.

Но турнир за мой счёт, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут "Ротор" вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счёт "Ротора". Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислить вообще все деньги за поездку на счета "Ротора" и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку...

То есть они мне позволили занести великодушно деньги им на счёт и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил нам поле на стадионе "Городище" на год бесплатно.

Почему у нас такая жопа? Потому что дебилы руководят, к сожалению. Я сейчас говорю про "Ротор". Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, а школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал. Я волгоградец, люблю этот город. И из-за каких-то мудаков, которые не позволяют развивать футбол, я не собираюсь останавливаться", - сказал Слуцкий.

Не пропустите: Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Нидерландах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Рамос - о Барселоне:"Почему такая жопа ? Потому что руководит аргентинский дебил , к сожалению"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Краснодар Краснодар 13 27
4 Ростов Ростов 13 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 13 17
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 13 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
10 Рубин Рубин 13 15
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов