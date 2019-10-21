Слуцкий - о "Роторе": "Почему такая жопа? Потому что дебилы руководят, к сожалению"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий раскритиковал руководство "Ротора", с которым он сотрудничает.

В декабре 2016 года в Волгограде открылась футбольная школа имени Слуцкого. С сезона 2018/19 она стала частью школы ФК "Ротор".

"Апофеоз, когда мы должны были ехать в Нидерланды за мои деньги. "Ротор" забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием "Ротор". С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей.

Но турнир за мой счёт, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут "Ротор" вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счёт "Ротора". Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислить вообще все деньги за поездку на счета "Ротора" и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку...

То есть они мне позволили занести великодушно деньги им на счёт и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил нам поле на стадионе "Городище" на год бесплатно.

Почему у нас такая жопа? Потому что дебилы руководят, к сожалению. Я сейчас говорю про "Ротор". Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, а школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал. Я волгоградец, люблю этот город. И из-за каких-то мудаков, которые не позволяют развивать футбол, я не собираюсь останавливаться", - сказал Слуцкий.

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