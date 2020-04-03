Слуцкий - о самоизоляции: "Я мучаюсь"

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Слуцкий - о самоизоляции: "Я мучаюсь"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий признался, что ему тяжело даётся пребывание дома в условиях карантина.

"Я дома, самоизолируюсь, ужасно мучаюсь. До этого у меня было всё чётко расписано - от завтрака до самоподготовки и теоретических занятий. Когда день не спланирован или занят просмотром сериалов, я мучаюсь, и процесс адаптации продолжается, и он очень тяжёлый. Я ещё не научился жить в этом состоянии. Меня больше беспокоит состояние мамы, потому что коронавирус опасен для пожилых людей. Всегда гнетёт неопределённость", - сказал Слуцкий.

Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации футбол в России официально поставлена на паузу до 31 мая.

В РПЛ осталось провести восемь туров. "Рубин" идёт в турнирной таблице на 14-м месте.

Не пропустите: Слуцкий опасается, что из-за коронавируса будут потеряны два сезона. | http://soccernews.ru
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