Слуцкий - об оскорблениях Дзюбы: "Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о ситуации с оскорблениями нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы со стороны фанатов.

"Мы разговаривали с Артёмом на эту тему. Он был очень расстроен, и это вполне объяснимо. Дзюба - лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на Чемпионате Мира.

Оскорблять игроков национальной сборной, неважно с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно. Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов, естественно", - сказал Слуцкий.

Напомним, что впервые кричалка "Дзюба, Дзюба, иди *****" прозвучала во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

Затем подобный инцидент произошёл на игре "Урал" - "Спартак", а апогеем стала напряжённая обстановка вокруг поединка "Зенит" - "Спартак". Чтобы избежать скандальных лозунгов, правоохранители в качестве профилактической работы задержали десятки фанатов "красно-белых", а на стадионе использовались глушилки.

Не пропустите: Слуцкий ответил на вопрос, планирует ли "Рубин" ещё усиливать состав зимой. | http://soccernews.ru