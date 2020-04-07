Слуцкий обозвал форварда "Рубина" лохом. Футболист в ответ назвал тренера толстым

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий и нападающий казанского клуба Иван Игнатьев потроллили друг друга в сети.

Футболист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он стоит у трассы рядом с машиной. "Дальнобойщик Иван", - написал форвард.

"Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев 06.01.1999 — это так, для информации", — прокомментировал пост Слуцкий.

"Это война", — ответил ему Игнатьев.

"Не смеши народ. Гулливер не обидит лилипута", — написал Слуцкий.

"Конечно, не обидит. Он же толстый, и ему тяжело достать лилипута", — ответил Игнатьев.

"Игнат, даже Дзюба рыдал после объявления мне войны. Я с третьей любительской лигой даже играл не страну. P.S. Гулливер не толстый. Ну это для людей с тремя классами образования", — заявил Слуцкий.

Напомним, что ранее Слуцкий обменивался шутками с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

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