Слуцкий обозвал форварда "Рубина" лохом. Футболист в ответ назвал тренера толстым

2 Теги рубинлеонид слуцкийиван игнатьев

Слуцкий обозвал форварда "Рубина" лохом. Футболист в ответ назвал тренера толстым

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий и нападающий казанского клуба Иван Игнатьев потроллили друг друга в сети.

Футболист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он стоит у трассы рядом с машиной. "Дальнобойщик Иван", - написал форвард.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальнобойщик Иван ‍♂️ @osinova__25

Публикация от Ivan Ignatev (@ignatev1013)

"Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев 06.01.1999 — это так, для информации", — прокомментировал пост Слуцкий.

"Это война", — ответил ему Игнатьев.

"Не смеши народ. Гулливер не обидит лилипута", — написал Слуцкий.

"Конечно, не обидит. Он же толстый, и ему тяжело достать лилипута", — ответил Игнатьев.

"Игнат, даже Дзюба рыдал после объявления мне войны. Я с третьей любительской лигой даже играл не страну. P.S. Гулливер не толстый. Ну это для людей с тремя классами образования", — заявил Слуцкий.

Напомним, что ранее Слуцкий обменивался шутками с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

Не пропустите: Слуцкий рассказал, почему Дзюба не уехал в Европу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

danya-stepanov

Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

BMW у тя откуда,сука?!

Ответить

главное

"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов