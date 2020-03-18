Слуцкий обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса
Главный тренер казанского "Рубина Леонид Слуцкий выступил с обращением к болельщиков в связи с пандемией коронавируса, в связи с которой чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
"Дорогие болельщики "Рубина", мы — игроки и тренеры клуба просим Вас отнестись с пониманием к тем запретам посещения мероприятий, которые были введены. Берегите себя, не оставайтесь равнодушными к своем здоровью и здоровью своих близких. Ведь здоровье — это самое ценное, что есть у каждого из нас", - сказал Слуцкий в видео, которое опубликовано в официальном Twitter казанского клуба.
Обращение Леонида Викторовича к болельщикам.#FCRK pic.twitter.com/VrgREYiHTJ— «Рубин» Казань (@fcrk) March 18, 2020
Напомним, что на данный момент количество заразившихся китайским коронавирусом COVID-19 превысило 200 тысяч человек. Число умерших составляет более восьми тысяч человек.
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