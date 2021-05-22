Слуцкий обратился к российским арбитрам

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с обращением к российским футбольным судьям.

"В большинстве матчей мы довольны работой арбитров. И шаги председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца вызывают только уважение. Заметно, как он пытается улучшить наш футбол и качество судейства реальными мерами. Он проделывает огромную работу и в лучшую сторону меняет футбольную индустрию. Уже приняты важные решения по улучшению арбитража, качества работы судей, по работе и составу ЭСК.

Но иногда бывают матчи, когда тренер проживает спорные эпизоды и у него складывается ощущение несправедливости по отношению к его команде. Мы пытаемся это донести. Например, мы написали 23 эпизода по судье Любимову, и было признано, что он в игре с "Уралом" несправедливо назначил пенальти в наши ворота. После этого с судьей Любимовым случается скандал в матче "Торпедо" с "Текстильщиком" - что он там творил, это просто ужас. И в матче "Ахмат" - "Ротор", когда не поставили пенальти в ворота "Ротора" и дисквалифицировали арбитра Васильева, на ВАР был как раз этот судья Любимов. Мы вам сообщали: обратите на него внимание, ведь он допустил 23 ошибки в нашей игре. Такого плохого судейства я вообще никогда не видел. Мы указали на то, что он не готов, сигнализировали, но на него не обратили внимания и получили ещё два грандиозных скандала в матчах с этим арбитром.

Есть и другие важные вопросы к судьям. Наш аналитический отдел посчитал, что "Рубин" - третья команда по наименьшему количеству фолов в РПЛ. Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству жёлтых карточек, вторых жёлтых и красных - мы на первом месте. Хотя это показатели прямой корреляции. Как я понимаю: чем ты меньше фолишь, тем меньше получаешь карточек. Возникает вопрос: почему нам показывается такое огромное неправомерное количество жёлтых? Многие из них ЭСК потом отменяла. Что является прямой корреляцией? Количество жёлтых карточек при том, что мы меньше всех фолим, - это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не любите? Объясните мне, пожалуйста, судьи.

С введением ВАР на 70% выросло количество жёлтых карточек, которые показывают наши арбитры. А с чем это связано? Пусть наши судьи тоже аргументированно объяснят это явление, потому что в других чемпионатах такого огромного роста нет. Надо всё-таки гордыню убрать и как-то наладить коммуникацию. Я обращаюсь к арбитрам: если это общая позиция судей и вы недовольны мной, то вы мне скажите об этом, чтобы я не ходил с протянутой рукой.

Вас никто не боится. Не собираюсь с вами дружить или враждовать, а хочу конструктивного диалога, коммуникации и ответов на конкретные вопросы. А если вы не хотите проявлять минимальное уважение к человеку, то, пожалуйста, аргументируйте свою позицию. Не работайте в такой стрессовой профессии, если психически неустойчивы и не можете воспринимать конструктивную критику. Если у вас есть вопросы и вы чем-то недовольны, тоже хотите улучшить ситуацию с судейством, то я приглашаю вас на открытый диспут", - говорится в обращении Слуцкого.

Напомним, что "Рубин" занял итоговое четвёртое место в РПЛ и получил право сыграть в дебютном розыгрыше Лиги Конференций.

Не пропустите: Слуцкий рассказал о вопиющем случае с судьей Мешковым. | http://soccernews.ru