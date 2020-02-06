Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин"

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Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин"

СМИ узнали о беседе главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

По информации "Чемпионата", 48-летний специалист звонил своему бывшему подопечному по сборной России и обсуждал с ним возможный переход в казанский клуб.

Напомним, что 28-летний форвард сейчас готовится ко второй части сезона с "Зенитом-2". При этом ещё две недели назад об аренде скандального футболиста объявлял "Сочи".

Также слухи связывают Кокорина с "Балтикой" и "Локомотивом".

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