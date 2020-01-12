Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"

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Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в эфире "Ак Барс ТВ" рассказал, почему решил возглавить казанский клуб.

Напомним, 48-летний специалист до этого работал в "Халл Сити" и "Витессе".

"Всему свое время. Был посыл, желание поработать в Европе. Но там, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. И теперь появилось внутреннее большое желание вернуться. "Рубин" сделал очень интересное предложение. "Рубин" - одна из самых недооцененных команд России. Отличные традиции, богатая история, хорошая команда. Но последние годы что-то складывалось не так. Нужно это исправлять", - сказал Слуцкий.

Специалист возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписав пятилетний контракт.

После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

А еще: Новичок "Рубина" Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб| http://soccernews.ru
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