Слуцкий объяснил конфликтность Артёма Дзюбы

Фото твиттер "Зенита"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о личных качествах нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понёс. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать", - сказал Слуцкий.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

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