Слуцкий объяснил отсутствие братьев Березуцких в тренерском штабе "Рубина"
Новый наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему братья Алексей и Василий Березуцкие не стали членами его тренерского штаба в казанском клубе.
"Я могу озвучить видение с моей стороны, а у них оно, не исключено, своё. Мы продуктивно работали в "Витессе" без малого год. Но насколько ситуацию понимаю я, Березуцкие - ребята независимые, которые хотят получать удовольствие от жизни после окончания тяжёлой и долгой игровой карьеры - и абсолютно этого заслуживают.
За прошедший год они, видимо, поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту, к постоянству и к реализации своих житейских задумок после окончания карьеры - речь про путешествия, пребывание с семьей и всём остальном, чего им не хватало в бытность футболистами. Думаю, на данном этапе они точно взяли паузу в тренерской карьере. А чем будут заниматься дальше, лучше спросить у них", - сказал Слуцкий.
Напомним, что 48-летний специалист возглавил "Рубин" 19 декабря, заключив контракт до 2024 года.
В тренерский штаб Слуцкого в казанской команде пока вошли только Олег Кузьмин, Сергей Козко и Хавьер Нойя Сальсес.
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