Слуцкий объяснил, почему футболисты важнее тренера
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему он считает, что футболисты важнее тренера.
"Тренер не может перепрыгнуть своих игроков. Если есть состав, способный занять место с третьего по седьмое, с более опытным тренером он займёт третье место, с менее опытным - седьмое. Даже если команду никто не будет тренировать, она не станет восьмой. И даже если её возглавит триумвират Ахалкаци-Бесков-Лобановский, она не станет второй. В общем, мне кажется, футболисты важнее тренера", - сказал 49-летний специалист.
Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года, заключив пятилетний контракт с клубом.
Казанцы по итогам 22 туров занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
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