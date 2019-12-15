Слуцкий объяснил, почему отказался возглавить АЕК
Экс-тренер "Витесса" Леонид Слуцкий объяснил свой отказ АЕКу.
"АЕК делал мне предложение и я вел переговоры со спортивным директором клуба. Было несколько причин для отказа. Во-первых, требовалось быстрое решение, через двое суток. Я был эмоционально уставшим, а им необходим тренер-пожарник.
Во-вторых, я решил отказаться от скоропостижных решений и бежать на первое попавшееся предложение", - заявил Слуцкий.
Напомним, что в итоге АЕК возглавил экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера.
Читайте также: Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо
-
"Барселона" готовит жалобу по судейству в матче с "Реал Сосьедад"
-
"Челси" проиграл "Борнмуту", "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем" и другие результаты 17-го тура АПЛ
-
"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад"
-
"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Слуцкий объяснил, почему отказался возглавить АЕК
-
"Атлетико" обыграл "Осасуну" и вошел в топ-4 Примеры
-
"Сампдория" вырвала победу над "Дженоа"
-
"Барселона" не отпустила Ваге в АПЛ
-
1
Зидан высказался о том, что у "Барселоны" на день больше отдыха перед класико
-
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер" и другие результаты 18-го тура Лиги 1
-
Лэмпард планирует купить нового голкипера следующим летом
-
"Реал" вступит в борьбу за лучшего бомбардира "РБ Лейпцига"
-
1
Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит
-
Определился соперник "Ливерпуля" по полуфиналу клубного чемпионата мира
-
"Вест Хэм" переиграл "Саутгемптон" в матче АПЛ
-
"Атлетик" и "Эйбар" поделили очки в матче Примеры
-
"Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо
-
"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Фортуной" и возглавил Бундеслигу
-
Вальверде прокомментировал ничью с "Реал Сосьедад"
-
1
"Барселона" готовит жалобу по судейству в матче с "Реал Сосьедад"
-
Черышев не поможет "Валенсии" в матче с "Реалом"
-
"Марсель" сыграл вничью с "Метцом"
-
Орлов: "В "Газпроме" говорят, что Семак не поможет "Зениту" в еврокубках"
-
Коутиньо стал первым бразильцем с 2003 года, который оформил хет-трик за "Баварию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19