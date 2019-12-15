Слуцкий объяснил, почему отказался возглавить АЕК

Экс-тренер "Витесса" Леонид Слуцкий объяснил свой отказ АЕКу.

"АЕК делал мне предложение и я вел переговоры со спортивным директором клуба. Было несколько причин для отказа. Во-первых, требовалось быстрое решение, через двое суток. Я был эмоционально уставшим, а им необходим тренер-пожарник.

Во-вторых, я решил отказаться от скоропостижных решений и бежать на первое попавшееся предложение", - заявил Слуцкий.

Напомним, что в итоге АЕК возглавил экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Читайте также: Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит. | http://soccernews.ru