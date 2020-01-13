Слуцкий объяснил, почему ввёл систему штрафов в "Рубине"

Теги леонид слуцкийрубин

Слуцкий объяснил, почему ввёл систему штрафов в "Рубине"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий озвучил цель появления в своей команде системы штрафов.

"Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб "Рубин". Просто, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать - это неправильно. Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то ещё. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств", - сказал Слуцкий.

Напомним, что 48-летний специалист возглавил "Рубин" 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Рубин" показал, как Слуцкий в первый раз встретился с игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ узнали три причины отказа Хави возглавить "Барселону"

СМИ узнали три причины отказа Хави возглавить "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов