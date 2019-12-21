Слуцкий объяснил, почему выбрал "Рубин"
Новоиспеченный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему выбрал именно казанский клуб.
"Рубин" связался со мной практически сразу после моей отставки из "Витесса". Со мной легко вести переговоры, можете об этом узнать у клубов, которые я тренировал ранее. При выборе я всегда уделяю внимание творческой составляющей и комфортным отношениям с руководством.
Почему "Рубин"? Ранее многие заявляли, что мне не нужно возвращаться в Россию. Однако бывают разные жизненные этапы и у них свои цели и задачи. Например, три года назад я хотел поработать за рубежом и получил прекрасный опыт в "Халле" и "Витессе".
А сейчас наступил такой этап, где мне интересно возглавить клуб, у которого более серьезные цели", - заявил Слуцкий.
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