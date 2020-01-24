Слуцкий объяснил свои слова о бессмысленности возглавлять другую команду РПЛ после работы в ЦСКА
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал одно из своих резонансных заявлений, касающихся работы в РПЛ.
"На каждом жизненном этапе у человека разные цели, задачи, приоритеты, желания. В одном из интервью я сказал, что после ЦСКА нет смысла тренировать другой российский клуб. Это все начали обсуждать. Но это было сказано про этап трёхлетней давности. Я не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА. Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого. "Халл Сити" и "Витесс" были клубами со своей спецификой. Там не было стабильности состава, существовала большая текучка. На каком-то этапе от этого начинаешь уставать.
Тот проект, который мне предложили в "Рубине", мне безумно интересен. Хотя я понимаю, что в футболе вообще не может быть проектов, потому что стоит тебе проиграть несколько матчей, все твои проекты забываются, и всё, до свидания. Поэтому не хочу рассуждать вдолгую. Есть текущая ситуация. Вариант с "Рубином" показался мне безумно интересным. Я поступил так, как подсказывало моё внутреннее ощущение", - сказал 48-летний специалист.
Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря, заключив пятилетний контракт. Что касается работы в ЦСКА, то он выиграл 7 трофеев за 7 лет (2009-2016).
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