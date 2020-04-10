Слуцкий оценил чувство юмора Дзюбы

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к юмору форварда "Зенита" Артёма Дзюбы, с которым он периодически обменивается колкостями в соцсетях.

"Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе. Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик... Он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно. Он мне один раз показывал, как Дудь берёт интервью. Это было просто угарно", - заявил тренер.

Напомним, что Дзюба работал под руководством Слуцкого в сборной России.

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