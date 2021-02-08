Слуцкий оценил дальнейшие перспективы Головина в "Монако"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, сейчас возглавляющий "Рубин", выразил мнение, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин может перейти в топ-клуб.

"Меня не удивил хет-трик Головина. Я смотрел игру потом, не в прямом эфире. Мы с ним вечером разговаривали. Меня удивляло, что он до этого не выходил в старте. Хотя с первого выхода на замену я ждал его в старте, когда он забил сразу гол и отдал две голевые.

Куда двигаться из "Монако"? Только в большой клуб. И "Монако" тоже большой клуб, если честно. То, что они занимали 10-е места - такой период. Головин должен двигаться только в топ-12 клубов мира или играть дальше за "Монако". Если они попадут в Лигу чемпионов, то почему нет", - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".

24-летний Головин является воспитанником ЦСКА. В 2018 году он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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