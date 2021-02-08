Слуцкий оценил дальнейшие перспективы Головина в "Монако"
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, сейчас возглавляющий "Рубин", выразил мнение, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин может перейти в топ-клуб.
"Меня не удивил хет-трик Головина. Я смотрел игру потом, не в прямом эфире. Мы с ним вечером разговаривали. Меня удивляло, что он до этого не выходил в старте. Хотя с первого выхода на замену я ждал его в старте, когда он забил сразу гол и отдал две голевые.
Куда двигаться из "Монако"? Только в большой клуб. И "Монако" тоже большой клуб, если честно. То, что они занимали 10-е места - такой период. Головин должен двигаться только в топ-12 клубов мира или играть дальше за "Монако". Если они попадут в Лигу чемпионов, то почему нет", - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".
24-летний Головин является воспитанником ЦСКА. В 2018 году он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
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|Ницца
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|7
|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
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|Метц
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|Сент-Этьен
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|Тулуза
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