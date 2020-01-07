Слуцкий оценил игровые качества новичка "Рубина" Макарова

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Слуцкий оценил игровые качества новичка "Рубина" Макарова

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке команды - полузащитнике Денисе Макарове.

Напомним, что футболист перебрался из "Нефтехимика" в казанский клуб за 300 тысяч евро и заключил контракт до лета 2023 года.

"Подписать контракт с ним было не так сложно, учитывая, что он выступал в "Нефтехимике" - команда из того же региона, что и "Рубин". Я знаю, что клуб интересовался Макаровым и до моего прихода. Но со мной этот трансфер согласован.

Какие его качества могу выделить? Хорошая левая нога, быстрый нестандартный дриблинг. Он реализовывал его на всех уровнях, на которых выступал. Неважно - КФК, вторая лига или первая. У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплёва. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И, по существу, после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьёзный спрос на рынке", - сказал Слуцкий.

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