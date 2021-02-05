Слуцкий оценил перспективы "Рубина" в текущем розыгрыше РПЛ

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Слуцкий оценил перспективы "Рубина" в текущем розыгрыше РПЛ

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, чего ждёт от своей команды во второй части чемпионата России.

"У нас собрана крайне интересная команда в плане сочетания игроков друг с другом, яркости личностей, возраста. Не могу сказать, что у нас чемпионская команда, но мы спокойно можем занимать с четвёртого по десятое место. Уровень многих команд в России выравнивается, и я не помню, чтобы мы кому-то уступали по всем статьям. Нам не хватает стабильности в тех матчах, где она от нас ожидается. Это указывает на то, что "Рубин" - молодая команда. Я имею в виду не средний возраст, а сыгранность. У этих игроков было мало времени, чтобы сойтись друг с другом. 

Мы поменяли 12 футболистов и вошли в новый чемпионат без предсезонной подготовки. Но у нас серьёзный спортивный и индивидуальный потенциал, и если нам удастся его сохранить, то в этом сезоне мы можем подняться до четвёртого места. Отрыв не так велик. А в следующем сезоне мы точно постараемся пошуметь. Удастся или нет, посмотрим, но предпосылки есть.

В этом сезоне мы обыграли в Санкт-Петербурге "Зенит", который идёт на первом месте, а также дважды обыграли ЦСКА - команду, располагающуюся на втором. Да, проиграли "Спартаку" и "Локомотиву". Но если вспомнить "Спартак", то мы пропустили два мяча всего при одном нанесённом ударе в створ ворот. Я впервые в жизни видел такую статистику. Если мы стабилизируем свою игру и если молодых футболистов не будет кидать, как Дениса Макарова, который в первых шести матчах забил четыре мяча, а в следующих 13 - ни одного, то мы можем претендовать на многое", - сказал Слуцкий.

По итогам 19 туров "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. От идущего четвёртым "Сочи" казанцы отстают всего на 5 баллов.

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