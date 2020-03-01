Слуцкий оценил первый матч "Рубина" в РПЛ под его руководством

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Слуцкий оценил первый матч "Рубина" в РПЛ под его руководством
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (0:0).

"Это не блин комом, нам трудно вскрывать оборону, когда 9 человек за линией мяча, то сложно приходится, необходимо большую группу атаки задействовать, а не ошибаться для нашей молодой команды — сложно. Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе, а «Тамбов» порой нас ловил на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую насыщенную оборону", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Тамбов" остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. "Рубин" по-прежнему находится в зоне переходных матчей, имея в активе 20 очков.

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