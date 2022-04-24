Слуцкий оценил победу "Рубина" над "Арсеналом"
Фото: твиттер Леонида Слуцкого/Автор неизвестен
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над тульским "Арсеналом" (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Мы в первом тайме где-то отдали инициативу сопернику, потому что понимали, что у нас небольшое количество замен и придется выдержать всю игру.
Мне кажется, они особо не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. А во втором тайме уже сами подолгу контролировали и имели еще несколько моментов", - приводятся слова Слуцкого на официальном сайте казанского клуба.
Стоит отметить, что "Рубин" благодаря победе прервал серию из пяти безвыигрывшных матчей. В 26 турах казанский клуб набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч казанцы проведут 30 апреля на своем поле против "Сочи".
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