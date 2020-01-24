Слуцкий оценил потенциал новичка "Рубина" Солтмурада Бакаева
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке своей команды полузащитнике Солтмураде Бакаеве.
"Футболист с очень ценными качествами: скоростным дриблингом, скоростью, кучей индивидуальных скиллов. Солтмурад - один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении. Понятно, что в "Спартаке" перебор футболистов такого уровня, а для нас это крайне интересный вариант. Те качества, которые есть у Бакаева, могут позволить ему сделать хорошую карьеру", - сказал Слуцкий.
Напомним, что 20-летний футболист заключил с "Рубином" контракт до декабря 2024 года.
Казанский клуб приобрёл перспективного хавбека у "Спартака" за 20 миллионов рублей (около 290 тысяч евро). При этом у "красно-белых" есть право обратного выкупа Бакаева за 4,5 миллиона евро.
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