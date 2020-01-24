Слуцкий оценил потенциал новичка "Рубина" Солтмурада Бакаева

Теги леонид слуцкийрубинсолтмурад бакаев

Слуцкий оценил потенциал новичка "Рубина" Солтмурада Бакаева

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке своей команды полузащитнике Солтмураде Бакаеве.

"Футболист с очень ценными качествами: скоростным дриблингом, скоростью, кучей индивидуальных скиллов. Солтмурад - один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении. Понятно, что в "Спартаке" перебор футболистов такого уровня, а для нас это крайне интересный вариант. Те качества, которые есть у Бакаева, могут позволить ему сделать хорошую карьеру", - сказал Слуцкий.

Напомним, что 20-летний футболист заключил с "Рубином" контракт до декабря 2024 года.

Казанский клуб приобрёл перспективного хавбека у "Спартака" за 20 миллионов рублей (около 290 тысяч евро). При этом у "красно-белых" есть право обратного выкупа Бакаева за 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Слуцкий объяснил свои слова о бессмысленности возглавлять другую команду РПЛ после работы в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова

"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов