Слуцкий оценил шансы российских бразильцев сыграть на ЧМ-2018

Известный российский тренер Леонид Слуцкий считает, что правый защитник ЦСКА Марио Фернандес должен играть в стартовом составе сборной России.

"Фернандес - великолепный игрок, он заслужил играть в стартовом составе. У Бразилии много легионеров, каждый не может играть за сборную, так что это нормальная практика. Это мультикультурализм, и Россия привержена мультикультурным принципам. Мы действительно рады, что у нас есть такие натурализованные иностранные игроки. Процесс ассимиляции - благо для российского футбола, для его будущего.

Что касается Гильерме, у нас есть отличные русские голкиперы. Не уверен насчет Гильерме. Но вот Фернандес точно заслуживает, это один из лучших правых защитников, он еще может играть в центре обороны, это разнообразный футболист, который заслуживает играть в стартовом составе сборной", - приводят слова Слуцкого российские СМИ.

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