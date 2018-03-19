Слуцкий оценил уровень чемпионата Голландии
Известный тренер Леонид Слуцкий, который с нового сезона возглавит "Витесс", оценил уровень чемпионата Голландии.
"Позволить себе футболистов за 20 миллионов голландцы не могут, но лига все равно сохранила стиль и лицо. И остается конкурентоспособной. Мы помним, что "Аякс" играл в финале Лиги Европы с "Манчестером". В то же время это поставщик кадров на серьезный европейский рынок", - цитирует 46-летнего специалиста sport24.ru.
Напомним, Левченко высказался о перспективах Слуцкого в "Витессе". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|28
|71
|2
|Аякс
|28
|64
|3
|АЗ
|28
|59
|4
|Фейеноорд
|28
|48
|5
|Утрехт
|28
|48
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Зволле
|28
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|28
|39
|9
|Хераклес
|28
|37
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|Эксельсиор
|28
|35
|12
|ВВВ Венло
|28
|33
|13
|Гронинген
|28
|29
|14
|Виллем II
|28
|27
|15
|НАК Бреда
|28
|27
|16
|Спарта Роттердам
|28
|21
|17
|Рода ЮК
|28
|20
|18
|Твенте
|28
|19