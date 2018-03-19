Слуцкий оценил уровень чемпионата Голландии

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Слуцкий оценил уровень чемпионата ГолландииИзвестный тренер Леонид Слуцкий, который с нового сезона возглавит "Витесс", оценил уровень чемпионата Голландии.

"Позволить себе футболистов за 20 миллионов голландцы не могут, но лига все равно сохранила стиль и лицо. И остается конкурентоспособной. Мы помним, что "Аякс" играл в финале Лиги Европы с "Манчестером". В то же время это поставщик кадров на серьезный европейский рынок", - цитирует 46-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Левченко высказался о перспективах Слуцкого в "Витессе". | soccernews.ru

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