Слуцкий оценил уровень РПЛ

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, какое место, по его мнению, занимает чемпионат России в иерархии европейских лиг.

"Я не говорю, что мы чемпионат Израиля, Венгрии или Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Нидерландам, нежели к Франции и Германии. Наверное, где-то вот здесь уровень РПЛ", - считает Слуцкий.

Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает седьмое место.

Также стоит отметить, что в текущем еврокубковом сезоне клубы РПЛ не выиграли ни одного матча из 12.

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