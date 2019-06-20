Слуцкий оценил вероятность возвращения в чемпионат России



Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что он не собирается возвращаться в чемпионат России.

"Я не готов оставить свою мечту. Многим она кажется необычной. Мне безумно все нравится, все интересно в новой футбольной стране, с другими принципами, традициями, историей. Там все по-другому. Я не говорю – лучше или хуже. Просто все другое. Я намерен цепляться за свой шанс сделать карьеру в Европе. На сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России", - приводят слова Слуцкого российские СМИ.

В минувшем сезоне "Витесс" занял пятое место в чемпионате Нидерландов, а затем потерпел поражение в финальном поединке плей-офф за путевку в Лигу Европы.

В России 48-летний Слуцкий тренировал "Уралан", "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА и национальную сборную.

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