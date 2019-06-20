Слуцкий оценил вероятность возвращения в чемпионат России
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что он не собирается возвращаться в чемпионат России.
"Я не готов оставить свою мечту. Многим она кажется необычной. Мне безумно все нравится, все интересно в новой футбольной стране, с другими принципами, традициями, историей. Там все по-другому. Я не говорю – лучше или хуже. Просто все другое. Я намерен цепляться за свой шанс сделать карьеру в Европе. На сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России", - приводят слова Слуцкого российские СМИ.
В минувшем сезоне "Витесс" занял пятое место в чемпионате Нидерландов, а затем потерпел поражение в финальном поединке плей-офф за путевку в Лигу Европы.
В России 48-летний Слуцкий тренировал "Уралан", "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА и национальную сборную.
Не пропустите: Слуцкий: "Головин способен выйти на уровень Эриксена". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 июня
-
На женском чемпионате мира произошел громкий скандал из-за VAR
-
Слуцкий оценил вероятность возвращения в чемпионат России
-
Билья назвал причину неудачи сборной Аргентины на ЧМ-2018
-
Главный тренер "Порту" попросил клуб купить Зе Луиша
-
"Манчестер Юнайтед" близок к покупке игрока "Кристал Пэлас" за 62 миллиона евро
-
Слуцкий: "Головин способен выйти на уровень Эриксена"
-
Экс-игрок "Зенита" Риксен поздравил дочь с днем рождения из больницы
-
Срна вернется в "Шахтер"
-
Молодежный Евро-2019: Испания обыграла Бельгию, Италия уступила Польше
-
Стало известно, почему Семин не взял на сбор новичка "Локомотива" Мурило
-
Сарри прибыл на базу "Ювентуса"
-
Руководитель ЦСКА рассказал об условиях трансфера Влашича
-
"Болонья" выкупила Орсолини у "Ювентуса"
-
64-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве Салы
-
В ЦСКА рассказали о будущем Чалова
-
Роналду устроил прогулку на вертолете с сыном и девушкой
-
Комбаров, покинувший "Спартак", поделился мнением о Кононове
-
"Барселона" не собирается продавать Дембеле
-
ПСЖ предложил "Наполи" 55 миллионов евро за Аллана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23