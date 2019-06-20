Слуцкий оценил вероятность возвращения в чемпионат России

Теги витесслеонид слуцкий

Слуцкий оценил вероятность возвращения в чемпионат России
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что он не собирается возвращаться в чемпионат России.

"Я не готов оставить свою мечту. Многим она кажется необычной. Мне безумно все нравится, все интересно в новой футбольной стране, с другими принципами, традициями, историей. Там все по-другому. Я не говорю – лучше или хуже. Просто все другое. Я намерен цепляться за свой шанс сделать карьеру в Европе. На сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России", - приводят слова Слуцкого российские СМИ.

В минувшем сезоне "Витесс" занял пятое место в чемпионате Нидерландов, а затем потерпел поражение в финальном поединке плей-офф за путевку в Лигу Европы.

В России 48-летний Слуцкий тренировал "Уралан", "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА и национальную сборную.

Не пропустите: Слуцкий: "Головин способен выйти на уровень Эриксена". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 19 июня

Главные новости дня: 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов