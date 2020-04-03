Слуцкий опасается, что из-за коронавируса будут потеряны два сезона
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями о том, как пандемия коронавируса может отразиться на клубном футболе.
"Трудно рассуждать о чём-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится. Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона, и каждый в итоге пойдёт своим путём. Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки. Футболист живёт в определённых циклах, и даже в отпуске поддерживают свою беговую форму. Когда два месяца футболист будет только крутить велосипед, непонятно, как это повлияет на их организм", - сказал Слуцкий.
Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации футбол в России официально поставлена на паузу до 31 мая.
В РПЛ осталось провести восемь туров. "Рубин" идёт в турнирной таблице на 14-м месте.
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