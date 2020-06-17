Слуцкий оплатил лечение заслуженному тренеру России Загорулько

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Слуцкий оплатил лечение заслуженному тренеру России Загорулько

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий оплатил лечение заслуженному тренеру СССР и России по легкой атлетике Евгению Загорулько.

Недавно 77-летний специалист рассказал о проблемах со здоровьем. Отметим, что Слуцкий не был ранее знаком с Загорулько лично, связался с ним и перевел большую сумму на лечение.

"Приходит сообщение: "Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно". Меня это застало врасплох. Чтобы не быть голословным, я выслал ему отчеты о своем пребывании в ЦКБ. А там одна кровать на ночь стоит 12600 рублей. Отправил бумаги по обследованиям. Плюс пообщался с врачами. Они сказали, что в августе готовы провести операцию. Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь. Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Лекарства стоят по 10-15 тысяч. Необходима операция на сердце. Это еще миллиона полтора.

Я собрал все документы - и отправил Слуцкому. Сказал: "Хочешь чем-то помочь - помоги. Нет - никаких проблем". С протянутой рукой не стоял. Бах, приходит сообщение. Открываю - там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение. Позвонил своему хорошему другу - бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким - и это человек слова, с ним можно иметь дело. Позвонил Леониду. Он сказал: "Евгений Петрович, ситуация такая. Мы - тренеры. Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу. Если надо будет - помогу еще". Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку - отплачу хорошим результатом", - цитирует Загорулько "Спорт-Экспресс".

Слуцкий на данный момент готовится с "Рубином" к возобновлению сезона РПЛ.

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