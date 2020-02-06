Слуцкий опроверг слухи об интересе "Рубина" к Кокорину

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий не подтвердил информацию о заинтересованности казанского клуба в услугах форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Информация об интересе к Кокорину соответствует действительности? Мне нечего добавить. Конечно, нет", - сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что тренер и футболист обсуждали по телефону возможный трансфер.

Напомним, что 28-летний Кокорин сейчас готовится ко второй части сезона с "Зенитом-2". При этом ещё две недели назад об аренде скандального нападающего объявил "Сочи".

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