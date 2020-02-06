Слуцкий опроверг слухи об интересе "Рубина" к Кокорину
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий не подтвердил информацию о заинтересованности казанского клуба в услугах форварда "Зенита" Александра Кокорина.
"Информация об интересе к Кокорину соответствует действительности? Мне нечего добавить. Конечно, нет", - сказал Слуцкий.
Ранее сообщалось, что тренер и футболист обсуждали по телефону возможный трансфер.
Напомним, что 28-летний Кокорин сейчас готовится ко второй части сезона с "Зенитом-2". При этом ещё две недели назад об аренде скандального нападающего объявил "Сочи".
Не пропустите: "Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15