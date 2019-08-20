Слуцкий опубликовал очередной вирусный пост в инстаграме
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий продолжает радовать подписчиков оригинальными постами в инстаграме.
В этот раз российский тренер опубликовал в социальной сети две фотографии из ресторана "Макдоналдс", сравнив себя спустя 10 лет.
В 2009 году снимок Слуцкого из заведения быстрого питания стал вирусным, впрочем, как и сегодняшняя публикация.
За три часа пост набрал около 32 тысяч лайков.
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