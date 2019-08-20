Слуцкий опубликовал очередной вирусный пост в инстаграме

Теги леонид слуцкийвитесс

Слуцкий опубликовал очередной вирусный пост в инстаграме

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий продолжает радовать подписчиков оригинальными постами в инстаграме.

В этот раз российский тренер опубликовал в социальной сети две фотографии из ресторана "Макдоналдс", сравнив себя спустя 10 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten years later.Десять лет спустя

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

В 2009 году снимок Слуцкого из заведения быстрого питания стал вирусным, впрочем, как и сегодняшняя публикация.

За три часа пост набрал около 32 тысяч лайков.

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