Слуцкий опубликовал прикольный пост, посвящённый подписанию контракта с "Рубином"

Теги рубинлеонид слуцкий

Слуцкий опубликовал прикольный пост, посвящённый подписанию контракта с "Рубином"

Новый наставник "Рубина" Леонид Слуцкий в инстаграме отреагировал на своё назначение.

48-летний специалист опубликовал видеоролик с человеком, который зажигательно танцует, подписав его: "Когда нашёл работу".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда нашёл работу... Found a job

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

Напомним, что 30 ноября Слуцкий покинул "Витесс", а уже 19 декабря возглавил "Рубин".

Стороны заключили контракт до 2024 года. При этом у тренера будет право покинуть пост в случае поступления хорошего предложения из Европы.

Не пропустите: Слуцкий назвал селекционные задачи "Рубина". | http://soccernews.ru
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