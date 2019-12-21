Слуцкий опубликовал прикольный пост, посвящённый подписанию контракта с "Рубином"

Новый наставник "Рубина" Леонид Слуцкий в инстаграме отреагировал на своё назначение.

48-летний специалист опубликовал видеоролик с человеком, который зажигательно танцует, подписав его: "Когда нашёл работу".

Напомним, что 30 ноября Слуцкий покинул "Витесс", а уже 19 декабря возглавил "Рубин".

Стороны заключили контракт до 2024 года. При этом у тренера будет право покинуть пост в случае поступления хорошего предложения из Европы.

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