Слуцкий опубликовал забавный ролик в инстаграме

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Слуцкий опубликовал забавный ролик в инстаграме

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал забавное видео.

В профиле специалиста появился ролик, на котором мужчина увлечённо занимается на тренажёре. Слуцкий под видео написал: "Моё обычное голландское утро".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My usual Dutch morning. Моё обычное голландское утро

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

"Витесс" Слуцкого занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 17 баллов.

А еще: "Витесс" Слуцкого обыграл "Валвейк" в чемпионате Голландии| http://soccernews.ru
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