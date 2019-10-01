Слуцкий опубликовал забавный ролик в инстаграме
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал забавное видео.
В профиле специалиста появился ролик, на котором мужчина увлечённо занимается на тренажёре. Слуцкий под видео написал: "Моё обычное голландское утро".
"Витесс" Слуцкого занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 17 баллов.
А еще: "Витесс" Слуцкого обыграл "Валвейк" в чемпионате Голландии| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"
-
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября
-
Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру
-
Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ
-
"Кристал Пэлас" продолжает интересоваться Чаловым
Лента новостей
-
Крал высказался об отставке Кононова из "Спартака"
-
Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО
-
Киран Тирни не сыграет против сборной России
-
Мальдини встретится с Шевченко, чтобы обсудить с ним работу в "Милане"
-
Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"
-
Спортивный директор "Боруссии" сказал, что Санчо уйдет в течение пяти лет
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал Погба проблемным ребенком
-
Главный тренер "Брюгге" заявил, что знает как бороться с "Реалом"
-
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября
-
Игрок "Челси" Баркли угодил в неприятную историю
-
Федотов заявил, что слухи о возможном приходе в "Оренбург" Карреры нервировали игроков
-
Слуцкий опубликовал забавный ролик в инстаграме
-
Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру
-
Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ
-
Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с "Атлетико"
-
Шашков: "Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем!"
-
Игрок "Манчестер Юнайтед" Байи не вернется на поле раньше 2020 года
-
Игроки "Атлетико" встретились с российскими болельщиками
-
Мартиаль пропустит матч Лиги Европы с АЗ из-за травмы
-
Мариу опубликовал фото с тренировки "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23