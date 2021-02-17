Слуцкий оригинально ответил на критику со стороны Мамаева
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на критику со стороны полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.
Ранее футболист заявил следующее: "Для меня Слуцкий — пустое место. Не уважаю его с мужской точки зрения".
"Я сейчас расскажу одну историю-притчу. Идут по лесу два пастуха, молодой и старый. Видят: стоит бабка, не может никак перейти реку. Старый пастух взял и перенес бабку. Бабка ни "спасибо", ни "до свидания" не сказала и ушла. Идут они час, два, три. Молодой пастух говорит старому: "Слушай, бабка попалась какая-то бескультурная. Ни "спасибо", ни "до свидания" не сказала. Как же так?" А старый отвечает: "Знаешь, в чем между нами разница? Я бабку нес 10 секунд, а ты несешь ее уже 3 часа". Потому что молодой про нее все думает и думает, а старый взял и за 10 секунд перенес и забыл. Для меня эта ситуация просто не существует. Река была пройдена, а дальше она исчезла. Я не мыслю в этом направлении. А что думает при этом бабка, меня это мало интересует", - приводит слова Слуцкого Sport24.
Напомним, что между Слуцким и Мамаевым произошел громкий конфликт в период, когда они оба работали в ЦСКА. По неподтвержденной информации, тренер попросил хавбека зайти к нему в номер в гостинице, но Мамаев отказался, сказав, что про Слуцкого ходят разные слухи. Вскоре после конфликта футболист покинул московский клуб и перешел в "Краснодар".
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